Elon Musk, fundador de Tesla, bebe whisky y fuma marihuana durante una entrevista

Tras un debate de dos horas sobre los proyectos de Tesla, la humanidad o la inteligencia artificial, Joe Rogan le ofreció compartir su cigarro al fundador de Tesla. "¿Es eso un porro? ¿O es un cigarrillo?", le preguntó Elon Musk, a lo que el presentador contestó que se trataba de un cigarrillo que contenía marihuana.

"¿Es legal, no?", se aseguró Musk. "Totalmente legal", le respondió el otro. El multimillonario finalmente aceptó la oferta y, además, bebió un trago de whisky.

Antes, Rogan le había advertido a Musk de que tal vez no podría fumar marihuana dada su posición en la compañía, algo que no pareció no importarle al CEO de Tesla. La marihuana se legalizó en California en enero de 2018.