El poderoso alegato de una azafata marroquí con motivo del Día Internacional de la Mujer: "No queremos flores ni chocolates, queremos levantar la voz"

Una azafata marroquí de la compañía Royal Air Maroc aprovechó su presencia como jefa de cabina para lanzar un mensaje feminista en pleno vuelo que fue grabado con un teléfono móvil y que es reproducido por algunos medios marroquíes.

La azafata, de la que se desconoce su identidad, tomó el micrófono durante el vuelo y dijo a los pasajeros en esa jornada del 8 de marzo: "No queremos flores ni queremos chocolates, queremos sencillamente hablar por una vez: levantar la voz, decir lo que molesta, lo que nos da miedo y lo que nos hace pensar que nunca llegaremos".

A continuación, habló de su experiencia y dijo que deseaba compartirla con las niñas: "Siempre me dijeron que no, que no debes hacer ese trabajo, que viajar todo el tiempo no es para una mujer y que el lugar de la mujer está en casa y no en los aviones. Pero no escuché esa voz", aclaró.

"No dudéis de vosotras, no dudéis de vuestras capacidades, sois fuertes, más de lo que creéis, merecéis probar vuestras oportunidades, así que no las dejéis pasar", concluyó entre una salva de aplausos de los pasajeros y gritos de apoyo de varias mujeres.

El mensaje de la azafata llama la atención sobre todo en un país donde no existió ninguna celebración masiva, ni tampoco centralizada a nivel oficial, de la jornada del 8 de marzo, más allá de iniciativas individuales o la publicación de algunos comunicados.