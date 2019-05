El nivel de felicidad de los españoles: solo uno de cada cuatro alcanza su meta laboral

Salimos a la calle a hacer la típica pregunta que esperas que te haga la televisión un miércoles por la mañana: "¿Es usted feliz?". Mayoritariamente la respuesta es un "sí". Aunque alguno olvida sincronizar la respuesta con el tono.

Si completamos la pregunta con un "¿ha cumplido su objetivo vital?... las respuestas cambian. José, trabajador de un parking, quería ser futbolista. Otro hombre asegura que quería ser camionero y ha terminado trabajando en un banco. Pese a todo, es feliz.

Los datos aseguran que solo uno de cada cuatro españoles dice que ha alcanzado su meta laboral, y el 25% cree que nunca la alcanzará.

Silvia Mato protagoniza una campaña de Adecco en la que todos los protagonistas del anuncio, dirigido por el cineasta Daniel Sánchez-Arévalo, tienen trabajo pero ninguno parece haber cumplido su sueño.

Para Silvia, el cambio también fue duro, quería ser mujer. "O hacía ese paso o no iba a ser feliz en ningún ámbito de mi vida, porque si no eres feliz contigo mismo no lo vas a ser con nada en la vida".

Hay muchos motivos por los que no nos animamos a dar del paso: "El miedo al salir de la zona de confort, el miedo al fracaso, el tema económico...", explica Jesús Cubero, director de marketing y comunicación de Adecco.

Aunque solo uno de cada cuatro cumpla su meta laboral, el 40% alcanzado la vital.