Cada vez más voces piden regular la desconexión digital: 3 de cada 10 españoles no desconecta ni en vacaciones

David es uno de los muchos españoles que han aprovechado Semana Santa para irse de vacaciones, pero hay algo que no le deja disfrutarlas. "El móvil, que me arde. Retrasos de pedidos, agencias que se pierden...", cuenta a laSexta. Se trata de una tónica habitual. De hecho, tres de cada diez españoles no consigue desconectar del trabajo.

Por ello, se pide que se regule la desconexión digital; es decir, el derecho de los trabajadores a no responder ni llamadas ni mensajes fuera de su horario laboral. Algo que hasta puede ser perjudical para nuestra salud. "Puede generar un estrés y ansiedad y llevarte a una enfermedad", afirma Pedro Marquina, miembro de UGT en Euskadi.

La mayoría asegura que se siente obligada a constestar por la presión de su jefe. Pero los empresarios se defienden y no creen que se deba modificar el estatus actual. "La solución no es regular, sino definir qué es tiempo de descanso y qué no lo es", considera Jordi García, director de relaciones laborales de CEOE.

Por su parte, los expertos los tienen claro: si en el convenio o el contrato no está definido, "no hay obligación de responder", indica Ángel Quintanilla, abogado laborista. Este debate también se ha colado en el Congreso de los Diputados, y desde el Gobierno se han mostrado dispuestos a estudiar medidas.

En Francia acaban de aprobar una ley por la que las empresas de más de 50 trabajadores negociarán a partir de qué hora no se debe contactar con el empleado. No es el único ejemplo, la empresa Aleman 'Detsche Telekom' bloquea el acceso al correo de empresa desde las seis y cuarto de la tarde.