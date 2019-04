El duro testimonio de una víctima de violencia machista apuñalada hasta 20 veces al salir del trabajo: "Me empezó a cortar el cuello"

Salía de trabajar de un hospital madrileño cuando su expareja la abordó y apuñaló. "Me empezó a cortar el cuello. Yo lo único que hacía era cubrirme, no me podía defender, me tenía por detrás".

Declara la mujer a la que su agresor acuchilló hasta en 20 ocasiones en cuello, brazos y abdomen. "No le podía ver la cara, así que cuando él empezó a hablar ya le reconozco, es él".

Su exmarido ha sido juzgado por maltrato, amenazas y asesinato en grado de tentativa.

Fue una compañera de trabajo la que avisó a la Policía. "Me tenía cogida del pelo todo el tiempo. Me seguía apuñalando y me dijo: 'vas a morir, ya es demasiado tarde'", ha declarado entre lágrimas ante el juez.

El hombre, en prisión provisional desde entonces, ha negado los hechos y afirma que su objetivo era "asustarla". Al día siguiente, le mandó un mensaje al móvil: 'La próxima será letal'. Así lo ha relatado la víctima en el juicio.

El fiscal pide para él 20 años de prisión y más de 65.000 euros por las secuelas físicas.