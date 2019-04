El alcalde de Pedrera pide disculpas y afirma que estaba siendo irónico al decir que le "gustaría ver a gente fusilada"

En Pedrera todavía se respira la tensión tras las polémicas palabras de su alcalde el pasado 7 de enero sobre los altercados que se están dando en el pueblo sevillano. "Yo también hay gente a la que me gustaría que fusilaran. ¿Cómo queréis que os lo diga? ¿Eso es lo que queríais escuchar?", dijo Antonio Nogales en el encuentro al tomar la palabra.

Y por si alguien no se habia enterado, el alcalde lo repite: "A mí me gustaría ver a gente fusilada. Me gustaría verlo, de verdad. ¿Queréis que os lo diga más veces todavía?", reitera Nogales. Tras hacerse públicas sus declaraciones, ahora ha querido explicarse: "Intenté ironizar preguntando qué queremos". Además, ha pedido disculpas.

"Yo utilicé un tono irónico y mi pecado es que en este tema tan delicado no se puede ni ironizar", continuó. Nogales afirma que intentaba calmar el ambiente ante las protestas de los vecinos después de varios altercados en los que decenas de pedrereños volcaron coches de rumanos que viven allí.

Nogales dice la secretaria general del PSOE en Sevilla está echando gasolina para aumentar la tensión. "Verónica Pérez ha aprovechado un corte de un minuto de una asamblea que duro casi una hora y cuarto", critica Nogales. Ella ha pedido su dimisión a traves de las redes sociales, pero el alcalde insiste: "En Pedrera no ha habido ningun problema de convivencia". Dicho esto, ha afirmado que no dimitirá.