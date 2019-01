Dos niños de 4 y 10 años descubren un pozo sin tapar igual que el agujero por el que cayó Julen

Un padre ha denunciado a través de Twitter el hallazgo de un pozo similar al que provocó la muerte del pequeño Julen en Totalán. El agujero lo encontraron dos niños de 4 y 10 años, su hijo y su sobrino, cuando paseaban por un sendero de la pedanía de Ácula, en Granada.

"¿Parece de locos no? Pues es real y está en mi pueblo. Lo han descubierto dos niños de 10 y 4 años", denunciaba el hombre en redes sociales.

"Es surrealista que un día después de lo de Julen mi hijo pudiera haber acabado ahí dentro. Tan surrealista como pensar que los mineros asturianos se hubieses tenido que dar la vuelta por Madrid otra vez para Andalucía", asegura el padre.

La guardia civil ya ha tapado el agujero y el padre ha asegurado que a su hijo no le pasó nada por la repercusión del caso Julen: "El pozo tiene agua y es muy profundo. Creo que no pasó nada gracias a que mi sobrino estaba prevenido por lo de Julen. El camino es para hacer el sondeo no es un camino al uso".

Cómo podemos cerrar los miles de pozos sin sellar en España para evitar más casos como el de Julen

En España se abren cada mes 20 pozos ilegales en cada provincia, según datos del Seprona. En Más Vale Tarde explicamos las consecuencias que esto podría acarrear a los propietarios del terreno y poceros, y sobre todo, cómo podemos evitar otra tragedia como la de Julen.