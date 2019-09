Un recortador de Segorbe (Castellón) resultó herido de gravedad tras ser embestido por un toro, por lo que fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Sagunto, según informa el 'Periódico Mediterráneo'.

De acuerdo con dicho medio, el hombre recortó al animal y tropezó antes de resguardarse en la ratera. El toro le embistió hasta en cinco ocasiones: sufrió cuatro cornadas en las piernas y una en la axila.

Por otra parte, un toro embistió a un caballo a mitad del recorrido en la Entrada de Toros y Caballos, haciendo caer al suelo a uno de los jinetes.

Las Entradas de Toros y Caballos de Segorbe, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2005, son unos encierros en los que un grupo de 13 o 14 jinetes guía a un grupo de seis toros y varios mansos desde los corrales de la calle del Argén hasta la plaza de la Cueva Santa. Este grupo de animales y jinetes recorre poco más de medio kilómetro en aproximadamente un minuto. No obstante, el incidente retrasó a parte de los caballistas, que tuvieron que frenar para no caerse.

Durante la semana, los jinetes y los caballos rotan, de manera que salen tres de los siete días cada uno. Hasta el domingo, una carcasa que se lanza a las 14:00 horas da comienzo a estas vertiginosas y arriesgadas carreras.

La particularidad de los encierros segorbinos es que no hay barreras en ningún punto del recorrido salvo a la salida y la llegada. Por ello, se recomienda no situarse en las primeras filas si no se tiene experiencia.