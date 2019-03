Eran clase media y ahora necesitan ayuda. Lucas y Eva son dos de esos casi tres millones de niños que hoy están en riesgo de pobreza. Con doce y cinco años ya han vivido un desahucio y cortes continuos de suministros, porque sus padres no podían pagar las facturas.

Carmen, su madre afirma que “intentamos dentro de lo posible de que ellos se den la menos cuenta posible de lo que está pasando”. Pero lo notan en casa y en el cole: “Que llegue la cuota del comedor y no poder pagarla, viniera una excursión y no poder pagarla, que te pidan un simple libro de lectura y decir a ver como saco siete euros para comprar un libro de lectura porque no puedo”.

Celebrar el cumpleaños es cosa del pasado, y el 24% nunca come frutas o verduras. La única comida del día la hacen en colegios como ‘Escola Els Pins’ con becas comedor que ayudan, por ahora, a cinco niños: “Siempre habíamos pensado que había otro tipo de familias que necesitaban estas ayudas y encontrarte de golpe que eres tú también quién estás pidiendo esto incomoda un poco a algunas familias” afirma su directora.

Dos de cada diez niños no sabe lo que es estrenar ropa y sólo tiene un par de zapatos, según Save the Children. Niños que necesitan de todo pero que nunca pierden la sonrisa.