La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a dos años de prisión a cada una de las dos personas que asaltaron en febrero de 2019 una casa propiedad de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, entre otros robos perpetrados en viviendas de la localidades segoviana de El Espinar.

De acuerdo con la sentencia, remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sala ha condenado por un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada a las dos personas responsables, una original de Francia de 37 años y otra nacida en Marruecos, de 38.

La Audiencia Provincial de Segovia ha acordado la suspensión de ejecución de la pena por dos años si en este tiempo no cometen ningún delito, y designan un domicilio y un teléfono de contacto para estar localizados. Otro de los requisitos es abonar la responsabilidad civil, aun no determinada, por los desperfectos ocasionados a los propietarios perjudicados que no han renunciado a ella: la exalcaldesa madrileña y el Banco Santander.

El tribunal considera probado que en una fecha indeterminada, antes del 16 de febrero de 2019, los condenados accedieron a varias viviendas situadas en el término municipal de El Espinar y sustrajeron varios efectos como ropa o electrodomésticos. Unos días después, en la noche del 25 al 26 de febrero, los autores del delito accedieron a otras viviendas, entre ellas la de Manuela Carmena, donde forzaron la cerradura y rompieron el cristal de la puerta de entrada, revolvieron todos los efectos y apilaron varios radiadores que finalmente no se llevaron.

Agentes de la autoridad interceptaron a los ladrones cuando salían de una de las viviendas ese día, gracias a las labores de vigilancia llevadas a cabo en el marco de la 'Operación Nudillos', puesta en macha a raíz de las denuncias de los vecinos que habían sufrido los robos previamente. A través del registro del vehículo que los ladrones tenían preparado para su huida, los agentes pudieron interceptar las herramientas utilizadas en los robos y varios de los efectos sustraídos.