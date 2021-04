María Isabel Campuzano, una de las diputadas expulsadas de Vox que no apoyaron la moción de censura en Murcia, no ha entrado con muy buen pie en el Gobierno del popular López Miras. Horas antes de su designación como nueva consejera de Educación y Cultura de la comunidad ya fue blanco de críticas desde la Marea Verde, movimiento que se movilizó contra su nombramiento asegurando que Campuzano se "preocupa" más por la aplicación del veto parental que "por mejorar y cubrir" las necesidades de las escuelas.

Ahora, los docentes han cargado nuevamente contra ella; esta vez, por el comunicado que ha hecho público la propia consejera en el que ha explicado las líneas principales de su acción política en este cargo. Pero estos profesores no han puesto el foco precisamente en todo aquello que no les gusta de este documento, sino en todos los errores gramaticales y de expresión que han podido observar en el escrito. Y no, no han sido pocos los fallos que han hallado.

Ha sido 'Docentes Unidos' el colectivo que ha publicado en redes sociales el comunicado de Campuzano señalando todas las correcciones que han realizado, así como una observación añadida al final del documento: "Este texto presenta unos problemas muy graves de puntuación: total desconocimiento del uso de los signos básicos como puntos y comas. El uso de expresiones no recomendadas y la falta de coherencia, así como el manejo de un registro absolutamente coloquial denotan grandes carencias en el conocimiento de la lengua castellana y su gramática".

En el análisis, señalan fallos como poner puntos suspensivos y 'etcétera' al mismo tiempo, falta de comas y tildes, espacios innecesarios, expresiones no recomendables o errores al usar mayúsculas y minúsculas. Un texto con el que han sienten "comunicarle" a la nueva consejera de Educación y Cultura de Murcia que "no aprueba".