Divergencia de opiniones tras la inmediata detención del maquinista

ADIF ha admitido que el accidente se podría haber evitado. Así lo ha reconodido su presidente en una entrevista televisiva: "Si ese tramo hubiera tenido RTMS, ese exceso de velocidad se habría frenado automáticamente".

Sin embargo, su presidente ha asegurado también que los sistemas de seguridad son los que deciden los operadores ferroviarios, y que ADIF simplemente se encarga de su implantación. La opinión de que con el RTMS, un moderno sistema de frenado, la tragedia se podía haber evitado también la comparten los expertos.

"El modelo RTMS, si se supera la velocidad, te frena. Si hubiéramos tenido este modelo no habría ocurrido el accidente", explica el ingeniero de telecomunicaciones, Francisco Díaz.

En cualquier caso, desde ADIF dicen que el accidente no tiene nada que ver con los recortes. Algo que también afirma el Ministerio de Fomento. Desde allí insisten en que no hay recortes cuando se trata de seguridad. Además, Ana Pastor aseguró en laSextaNoche que el ministerio ya ha abierto una investigación técnica paralela, aunque el resultado no podrá conocer hasta dentro de 9 meses.

También aseguró que, desde Fomento, no se ha culpabilizado al maquinista. Una posición distinta a la que mantiene su colega de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha aseguró que había motivos de sobra para que Francisco José Garzón esté imputado.

"Hay indicios racionales para considerar que el maquinista pueda tener alguna responsabilidad", aseguraba Jorge Fernández Díaz.

Desde el primer momento, en el sindicato de maquinistas se mostraron sorprendidos ante la rápida detención e imputación de Garzón, cuando aún estaba convaleciente en el hospital. Desde el sindicato consideran que Interior actuó de manera "errónea" al detener al maquinista cuando aún no había ninguna certeza de lo que había ocurrido.

"Que el maquinista no frenara absolutamente nada… yo sigo diciendo que hay algo que no cuadra", reflexiona Francisco Cuadras, maquinista de UGT.

RENFE, por convenio, pone a disposición de sus trabajadores un abogado. Esto es lo que ha hecho con el maquinista pero, además, se ha personado en la causa como parte interesada para poder estar presente en la declaración de Garzón. Hasta ahora Garzón ha reconocido ante el juez haber tenido un despiste.