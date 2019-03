La discapacidad marcha unida para lanzar un SOS en Valencia

En silla de ruedas, con carteles reivindicativos y cantando consignas. Este domingo en Valencia la discapacidad ha lanzado un SOS ante la situación que vive

Elvira Murcia, del colectivo por la Ley de Dependencia, afirma que "aquí estamos una vez más en las calles para defender nuestros derechos".

Algunos han llegado desde Alicante tras marchar una semana para estar aquí.

Felip Hervás, del colectivo Discapacidad en Marcha, afirma que "Si en el estado español la cuestión es muy complicada, en el país valenciano parece que tenemos dos vueltas de tuerca aún más, la desmantelación de todo lo que tiene que ver con lo social, de todo lo que tiene que ver con lo público".

Las familias no dejan de asumir recortes y copagos que les asfixian. Los trabajadores de los centros de atención mental no cobran. Frente a las Cortes Valencianas han pedido un gasto racional porque, aseguran, la discapacidad no es un negocio.