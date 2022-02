La familia de Esther López, la joven desaparecida desde la noche del 12 de enero en Traspinedo, Valladolid, ha publicado un vídeo familiar de la joven con el objetivo de ayudar a localizarla lo antes posible.

En él aparece Esther junto a su padre durante una comida familiar estas Navidades. La joven muy cariñosa, abraza a su progenitor pensando que le están tomando una fotografía.

Mientras tanto, la Guardia Civil continúa a destajo en la búsqueda en la localidad vallisoletana tras no encontrar restos biológicos de la desaparecida en el vehículo de Óscar, amigo de Esther investigado y última persona que la vio.

Este hombre está en el foco policial debido a las contradicciones que los investigadores encontraron en su declaración: él aseguró que dejaron a Carolo, otro amigo, a las 2:45 de la madrugada en La Maña y explicó que dejó a Esther 45 minutos después en el cruce de El Romeral. Es decir, según su relato habría tardado tres cuartos de hora en recorrer 100 metros.

Además, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran como efectivamente Carolo se bajó del vehículo en La Maña, tal y como dijo, pero no se aprecia si posteriormente Óscar y Esther pararon o no en el cruce. Según ha podido saber laSexta, los investigadores de la Guardia Civil no se creen que dejase a la joven en mitad de la nada.

Desde ayer los investigadores continúan inspeccionando los pozos cercanos a la casa de Ramón 'El Manitas', también investigado, en busca de cualquier rastro.

A pesar de que este otro hombre sí fue detenido por la desaparición, en las muestras que los investigadores recogieron en el registro su vivienda no se han detectado restos biológicos de la joven.