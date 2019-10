Cazafantasmas (1984)

Es uno de los mayores éxitos de los ochenta que nunca pasa de moda. Un clásico de Ivan Reitman que te puede aportar un poquito de comedia en la noche de los muertos y de los seres paranormales. Hacer una historia sobre cazadores de fantasmas que viajan a través del tiempo y el espacio parecía una locura en aquel entonces y, sin embargo, ellos lo lograron combinando comedia con terror. Hicieron de la locura un milagro.

Son Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver quienes dan vida a los protagonistas de la película: Peter Venkman, Ray Stantz y Egon Spengler, respectivamente. De esta forma, nace la historia de tres parapsicólogos que son expulsados de la Universidad de Columbia en Nueva York debido a sus ideas poco ortodoxas y a sus prácticas arriesgadas.

Al quedarse sin trabajo, deciden comenzar su propio negocio trabajando como cazafantasmas e investigando fenómenos que no son de este mundo. Utilizando artilugios de tecnología sofisticada se van haciendo cada vez más conocidos. Gracias a ello logran ampliar el negocio y van apareciendo nuevos personajes de especial relevancia en la trama, como la secretaria Janine Melnitz o cazadores ayudantes. A partir de aquí todo es comedia, aventuras, romance, terror y fantasía.

La diversión de las secuencias unida al dinamismo de los diálogos y a una música muy pegadiza, que recibió el premio BAFTA en 1985 a la mejor canción original, convierten este clásico en una muy buena opción para reír y pasar miedo al mismo tiempo en la última noche de octubre.

Muñeco diabólico (1988)

Chucky es el muñeco más temido desde el año que se estrenó su película. No somos realmente conscientes del miedo que da un muñeco, aparentemente inofensivo, cuando está poseído por el alma de un asesino en serie. Puede que este largometraje fuese el culpable de que muchas madres no regalaran muñecos a sus hijos las navidades de 1988, año en el que se estrenó la película.

Conseguir que un trozo de plástico nos haga temblar de miedo es un mérito digno de aplaudir. Tom Holland, su director, hizo que tuviéramos pesadillas durante mucho tiempo con el alma del asesino Charles Lee Ray. En una persecución policial, en mitad de Chicago, un asesino fugado y perseguido pierde la vida en el suelo de una juguetería. Sin embargo, su alma decide no abandonar el mundo de los vivos y se adueña de la apariencia física del muñeco de éxito de la marca ‘Good Guy’, Chucky. Respecto al resto de la película, es más fácil verla que contarla. Violencia, muertes y sustos por doquier, de esto no vas a cansarte. Si te atreves a tentar a la suerte y al alma de Charles Lee en tu noche de Halloween, el ‘Muñeco Diabólico’ es la película perfecta.

Casper (1995)

Basada en la serie de dibujos animados ‘Casper the Friendly Ghost’, Brad Silberling crea otro clásico para ver en familia. Esta ocasión, cuenta las idas y venidas de una amistad extraña entre un joven fantasma y una niña llamada Kat, hija de James Harvey, un especialista en fenómenos paranormales. No es una película que te haga pasar miedo, pero toda historia en donde un fantasma sea el protagonista, y más si su nombre es Casper, merece estar entre las opciones de Halloween, sobre todo si tu compañía son niños y niñas.

‘Casper’ fue un gran éxito de la década de los noventa. Está protagonizada por Christina Ricci en el papel de Kat y Bill Pullman como su padre. La posibilidad de crear un filme que combina actores en carne y hueso con imágenes creadas por ordenador fue toda una revolución. La seriedad de los protagonistas a la hora de interpretar sus respectivos papeles consigue que la película tenga cierto grado de credibilidad y logra transmitir a todos la bonita moraleja que encierra este largometraje. La muerte representada con naturalidad, el recuerdo y la soledad son tres de los grandes temas que trae consigo Casper. La noche más oscura del año está preparada para que el niño fantasma se deje ver en las casas, mansiones y calles.

Sleepy Hollow (1999)

El agente Ichabod Crane, interpretado por Johnny Depp, llega a Sleepy Hollow. Allí un asesino en serie se dedica a decapitar cabezas y ocurrirán cosas espeluznantes. La aterradora leyenda de ‘El Jinete sin Cabeza’ esconde oscuridad y auténtico terror que ponen a prueba la capacidad del agente de no perder la cabeza y mantener el control de sus fantasmas del pasado. La tensión está presente en toda la trama y puede hacer tu noche del 31 de octubre una noche de intriga y cabezas rodando.

Sleepy Hollow es una de las obras de cine gótico y oscuro del director Tim Burton, quien deja volar su capacidad de creación y libertad para la imaginación, apoyándose en el talento de su elenco. En esta ocasión confía en grandes actores y actrices, como son Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson o Michael Gambon, entre otros.

Tim Burton vuelve a hacer lo que más le gusta, sin limitaciones y volviendo a convertir lo atípico en argumentos centrales de su película. Reconvertir la famosa novela ‘La leyenda de Sleepy Hollow’ a su manera y hacer que guste y que pase a los anales como otra de las películas que nadie debería dejar de ver. Sin duda lleva el sello Burton. No te vas a arrepentir si esta es tu elección definitiva.

The ring (2002)

A medida que vamos avanzando en la línea del tiempo, las películas de miedo van siendo más efectivas y eso tiene mucho que ver con la evolución de los efectos especiales y del cine comercial. En ‘The ring’ Rachel Keller, interpretada por Naomi Watts, es una periodista de investigación muy exigente y fiel seguidora del: “hasta que no lo veo, no lo creo”. En su entorno de trabajo se rumorea una leyenda sobre una cinta de vídeo con imágenes aterradoras, a la que le sigue una llamada de teléfono. Esta llamada telefónica predice el día de la muerte de aquel que ve la cinta. En un principio la periodista no lo cree, pero cuando cuatro adolescentes mueren justo una semana después de ver la cinta, la curiosidad la lleva a saber si todo es real o no, tentando a la suerte y jugándose su vida.

Mucha tensión e incertidumbre. Una sensación constante de amenaza, no terrorífica pero sí intrigante, con algunos sustos inesperados que te harán tocar el techo de tu casa del sobresalto. The Ring (La señal) es el remake occidental de la película japonesa ‘Ringu’, aunque más que un remake que calca una versión original, se limita a transmitir la idea general, la esencia de su inspiración nipona. En la noche de los sustos se crea el ambiente perfecto para caer en la desesperación con La señal.

Paranormal Activity (2007)

Nunca sabremos lo que es realmente normal, dónde están exactamente los límites y qué se considera atípico o paranormal. Todo aquello que desconocemos ya de por sí suele darnos miedo, así que imagínate si encima asusta de verdad a niveles inimaginables.

‘Paranormal Activity’ es una película escrita y dirigida por el israelí Oren Peli. La película cuenta la historia de una pareja de jóvenes formada por Katie y Micah, la cual es atormentada por un ente paranormal en su propia casa. Se trata de una trama de mucho suspense en forma de documental en la que se utilizan las imágenes grabadas por la cámara de vídeo instalada por los protagonistas. Todo muy casero que hace que parezca que le puede pasar a cualquiera.

Es el claro ejemplo de película de bajo presupuesto que alcanza el éxito gracias a la buena proyección de la idea inicial sobre la práctica y ejecución. El reparto de rostros poco conocidos también facilita la inmersión en la trama. Ya va a por su séptima entrega, que se especula que su estreno será en 2020.

Para ver ‘Paranormal Activity’ previamente debes mentalizarte de varias cosas. Una de ellas es que estar solo una noche cualquiera en tu cama y notar el roce sutil de unos dedos en tus pies puede dar mucho miedo. Además, que la puerta de tu cuarto se cierre lentamente o que escuches el sonido de pasos a tu alrededor puede pasar en cualquier momento. Si no te lo crees, seguramente después de ver esta película sientas escalofríos constantemente y te lo replantees.

Insidius (2010)

Más cine de terror. Es el turno de ‘Insidius’. Dos horas de tensión continua. Con James Wan como director y Patrik Wilson y Rose Byrne dando vida a Josh y Renai. ‘Insidius’ nos cuenta la historia de esta pareja y sus tres hijos, que se mudan a una nueva casa. Desafortunadamente, uno de sus hijos sufre un terrible accidente y queda en estado de coma. A partir de aquí, comienzan a producirse en la casa fenómenos extraños que aterrorizan a la familia.

Una forma de dirigir el miedo un tanto diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver antes de 2010, con un final imposible de quitarlo de la cabeza. ‘Insidious’ es una de esa películas que hace que el espectador no quiera levantarse del asiento por un motivo u otro. Esto ha hecho que James Wan se coloque en la cumbre del cine de terror, gracias a su especial habilidad para crear suspense con objetos cotidianos y las casas encantadas. Si en la noche del truco o trato te atreves a ver la creación de uno de los directores más conocidos del cine de terror y suspense, y estás preparado para un final de infarto, aquí tienes una buena opción.

Expediente Warren: The Conjuring (2013)

‘The Conjuring’ es otra de las grandes películas de terror que dirige James Wan y que protagonizan Vera Farmiga y Patrick Wilson en el papel de los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren. La película es la más exitosa de la saga ‘Expediente Warren’, recaudando un total de 319 millones de dólares en 2013, según informa Box Office Mojo, un organismo dedicado al seguimiento de los ingresos en taquilla.

La película está basada en un caso real que tuvo lugar en una granja, en donde una familia empieza a ser testigo de fenómenos paranormales. Cuenta con naturalidad las cosas extrañas que pueden pasar a nuestro alrededor. Anormalidades que se intensifican, que hacen que la tensión aumente y las cosas se pongan feas. Un matrimonio experto en fantasmas y seres paranormales se enfrentarán al caso más complicado de toda su carrera. Todo en los límites de lo posible y ambientado en los años setenta, con una estética escalofriante, sonidos, voces, luces oscuras y encuadres inquietantes. Escenas que producen terror, terror del bueno, y que hacen que la película funcione a la perfección.

De una forma muy inteligente y efectiva, plasmando nuestras peores pesadillas sobre la pantalla, ‘Expediente Warren: The Conjuring’ perturba y angustia. Es una joya del cine de terror. Te recomendamos que la veas y que, cuando lo hagas, estés acompañado, solo por si acaso.

La Purga: la noche de las bestias (2013)

Nos trasladamos momentáneamente al futuro, exactamente al año 2022. Un nuevo régimen político llamado Nueva Fundación de los Padres de América ha implantado una medida ante la violencia y las cárceles saturadas: la “purga anual”. Esto consiste en una noche al año en la que se puede cometer cualquier clase de delito, incluso el asesinato. La violencia más desmesurada se desata durante 12 horas a cambio de que el resto del año se mantenga la calma. Una llamada a tu puerta justo esa noche del año se puede convertir en la peor de las pesadillas.

Puede que algunas de las cosas que más asustan de esta película sean las siguientes: las máscaras que utilizan dan mucho miedo y la interpretación psicodélica que desarrollan algunos de los personajes protagonistas realmente te ponen los pelos de punta. Además, la idea latente de las barbaridades que son capaces de llevar a cabo personas iguales a nosotros es de lo más estremecedora. Es la bestialidad llevada al extremo. En esta película de suspense no hay efectos paranormales, ni fantasmas, ni brujas, ni casas encantadas, como hemos visto en las películas anteriores. Sin embargo, lo peor de la mente humana se deja ver en este filme dirigido por James DeMonaco. Parece una idea más que predecible, pero hasta que no la ves de principio a fin no asumes esa sensación de hasta dónde seríamos capaces de llegar en una noche sin control.

Get out (2017)

Sabemos que te hemos dado muchas opciones y que te lo hemos puesto muy difícil para elegir. Cualquiera de las recomendaciones anteriores son buenas elecciones, pero no podíamos cerrar este listado sin incluir esta película como broche final. ’Déjame salir’ cuenta la historia de Chris, un joven afroamericano que sale con una chica blanca, Rose. Él se siente algo incómodo cuando ella le invita a realizar una escapada de fin de semana al norte junto a sus padres. Los padres de Rose desconocen la etnia del protagonista y no respetan del todo su raza. Situaciones inquietantes durante ese fin de semana llevan a Chris a descubrir verdades inimaginables y a pasar auténtico miedo.

Jordan Peele, director de ‘Déjame salir’, crea para la gran pantalla una nueva forma de encaminar el cine de terror y ver cosas que no hemos visto antes. No te esperas nada de lo que va sucediendo durante la trama y eso es algo que engancha al espectador. Es una historia audaz, impredecible, ingeniosa y muy actual, con un guion original que logra que se nos apriete el ombligo en más de una ocasión. A veces hace que te rías a carcajadas y otras veces que alucines con la frialdad de algunas escenas. Introducir cuestiones de raza en contraposición al cine de terror es una muestra de valentía y algo muy novedoso con lo que consiguió estar nominado a los Oscar.