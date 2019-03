El devastador incendio de Moguer afecta a una superficie de 8.486 hectáreas

AÚN SE VIGILIA EL TERRENO PARA QUE NO SE REACTIVE EL FUEGO

El incendio de Moguer no llegó al Parque Nacional de Doñana, pero se quedó muy cerca. El fuego, ya controlado, ha afectado a una superficie de 8.486 hectáreas. No obstante, aún faltan por determinar las causas del incendio, que no se descarta haya sido provocado.