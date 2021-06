Una monja de 64 años perteneciente a las Hermanas Trinitarias de Buenos Aires ha sido detenida por abusar presuntamente de una menor de edad en uno de los hogares sociales de su orden.

Los hechos se habrían producido en 2020 en un hogar de las Hermanas Trinitarias del municipio de Boulogne. Según medios locales, citados por la agencia Efe, la denunciante, de 14 años, relató que los abusos se producían en la cocina y en un depósito del hogar, donde habría sufrido tocamientos por parte de la religiosa, que también la habría espiado mientras estaba desnuda.

La abogada de la víctima confirmaba este jueves, en declaraciones al canal 'TN', que ya se había tomado declaración a la monja, conocida como sor Marina, y que esta permanecía detenida por orden de la Fiscalía, que no descarta que haya otros casos de abusos sexuales en la sede de la congregación, según medios locales.

"Ahora lo que tenemos que esperar es el recorrido normal del proceso y ver si alguna de las chicas puede sumarse a prestar declaración testimonial", apuntó la letrada, que señaló que, de hecho, hay otra causa judicial relacionada con sor Marina "en trámite". Esa denuncia, precisó, "no sería sobre la misma religiosa, sino que habría un encubrimiento con otra de las religiosas".

La abogada asimismo destacó "la vulneración de ellas [las menores que viven en el hogar] frente a la situación de vida que viven". "Es muy difícil para ellas acceder a la denuncia sin tener represalias", recalcó. Por ese motivo, sor Marina ha sido acusada de un delito de abuso sexual agravado por la condición de representante de un culto religioso.

La orden de la detenida rechaza las acusaciones

Sin embargo, la orden de las Hermanas Trinitarias ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "apoyo incondicional a la hermana Marina", al tiempo que denuncia el "perjuicio irreparable" para la congregación. "A partir de un episodio cuanto menos confuso y que requiere de una investigación profunda de la Justicia a la que la propia hermana se ha sometido voluntariamente desde hace semanas, que se hable de una manera generalizada y sin ninguna información real en contra de ella y de la Institución, es una verdadera tragedia", afirma la nota.

Asimismo, defienden que sor Marina "no comprende los motivos por los cuales la joven pudo haberse sentido incómoda". "Jamás tuvo de su parte algún reproche en ningún sentido, con lo cual no sale de su asombro lo que está viviendo, y así lo explicó a las autoridades", agrega el comunicado de la congregación, que no obstante afirma que colaborará con la Justicia en "todo lo necesario".