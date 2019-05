Detienen a 23 personas por delitos de 'sextorsión': "600 euros si no quieres que tu mujer se entere"

La Policía Nacional ha detenido a 23 personas en Valencia y Teruel implicadas en una organización criminal que extorsionaba a usuarios de redes de contactos sexuales y que llegó a conseguir más de 100.000 euros. Cuatro de ellas han ingresado ya en prisión.

Las primeras denuncias, que acabaron siendo unas 80, abrieron una investigación en 2018 en las filas de los cuerpos de seguridad.

Las víctimas se veían atraídas por anuncios en páginas web de contactos, donde hablaban con mujeres hasta que estas les pedían el teléfono para comunicarse por 'privado' y concretar una cita. A partir de ahí, los usuarios comenzaban a recibir amenazas de números desconocidos pidiéndoles más dinero; si se negaban, estos irían a hablar con sus familiares para contarles lo que hacían, o les harían una visita 'en persona'. Finalmente, pagaban por 'temor' y 'vergüenza' a que esta información llegara a sus allegados.

Además, en los perfiles de Whatsapp, los extorsionadores se ponían fotos de perfil de hombres de complexión fuerte para asustarlos, y mandaban mensajes como: "Me voy a ver obligado a ir a por ti", "vas a pagar de una forma u otra", "me duele que tenga que joder a tu familia por tu culpa", o "si sigues mis pasos, si no quieres que tu mujer ni nadie se entere: 600 euros".

El dinero de las víctimas iba a parar a diversas cuentas bancarias, donde era extraído por personas que se llevaban una comisión por dar de alta cuentas a su nombre y realizar las extracciones. Así fue como los agentes lograron las filiaciones de las víctimas y los titulares de las cuentas bancarias. Cuando ya tuvieron toda la información, procedieron a arrestar a 23 personas en Teruel y Valencia.

Los resultados de esta organización criminal fueron un total de 80 denuncias impuestas en 24 provincias: Albacete, Alicante, Avila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Elche, Badajoz, Huelva, Huesca, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ibiza, Salamanca, Santander, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza.