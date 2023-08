Con tan solo 28 años, 'Fernandito el guapo' era el líder de una organización criminal que se ganaba la vida con el tráfico de drogas. La Policía Nacional le ha detenido junto a otros cuatro jóvenes, y en parte gracias a que en sus redes sociales alardeaba de coches de alta gama, una mansión, joyas de lujo y dinero.

Miguel González, portavoz de la Guardia Civil de Cádiz, explica que la particularidad que tiene la organización desarticulada era que "hacía un uso muy profuso de las redes sociales como media de acrecentar su poder en la zona".

Lo mostraba en redes sociales, a plena luz del día y al margen de la ley, todo presenciado en el día a día por su vecinos. Cuentan que alardea de su dinero, que se le ve haciendo trombos con el coche por las calles y con motos de agua.

Levantó su imperio en la Sierra de Cádiz, donde se sitúa su mansión. Allí todos se preguntan si a nadie le ha llamado la atención su tren de vida sin haber tenido un trabajo conocido nunca, y es que justo eso fue lo que llamó la atención de la Guardia Civil..

"Personas que no estudian, que no tienen una carrera, que no han conseguido su patrimonio trabajando y sí a través de una actividad ilícita como es el tráfico de drogas", explica el portavoz de la policía.

Los agentes han detenido a un total de cinco personas de esta organización. Entre ellas, 'Fernandito el guapo' y su mano derecha, alias 'El Kunfú'. Ambos ya han ingresado en prisión.

Se han intervenido 120 gramos de cocaína y diversas cantidades de hachís y marihuana, y todo ello estaba apunto de ser comercializado.