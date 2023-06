La Policía ha detenido al adulto que acompañaba a la niña de 14 años que desapareció en Albacete el pasado 27 de mayo. Las autoridades han conseguido localizar a la joven, María Victoria León, en buen estado en Segovia, después de que las cámaras de seguridad de la estación de Chamartín la grabaran el mismo día de su desaparición junto a un hombre de unos 30 años.

Según ha podido saber laSexta, el detenido se encuentra en la comisaría de Segovia, y es un profesor de Robótica de la UNIR, una universidad a distancia. La Policía aún no sabe si había relación previa entre ellos, aunque según ha confirmado a laSexta, ambos contactaron por redes sociales.

Los padres denunciaron su desaparición el sábado por la noche. La joven se marchó contando que iba a hacer un trabajo con sus amigas, pero no regresó. Sus compañeras aseguraron a los padres de la desaparecida que no habían estado con ella y no sabían nada.

No fue hasta el pasado miércoles cuando trascendieron las imágenes de una de las cámaras de la estación de Chamartín en las que se podía ver a la menor junto a un hombre de 30 años que portaba mascarilla y trataba de ocultar su aspecto. Al parecer, ambos habrían viajado desde Albacete.

Precisamente entonces, los padres de la menor desaparecida conocían la noticia en Más Vale Tarde. Los padres iban a ser entrevistados en ese momento en el programa y se enteraron a través de este de que su hija viajó hasta Madrid.

Los padres, rotos, no podían prácticamente articular palabra, si bien destacaban no saber quién podría ser la persona que la acompañaba. "Pensamos, y es a lo que apunta la investigación, que con alguna aplicación ha contactado con alguien y se ha aprovechado totalmente de ella, manipulándola", explicaba el padre.