El policía local de Benidorm (Alicante) que aparece en un vídeo insultando a una persona transexual ha sido detenido por un supuesto delito de odio, mientras que el agente que grabó los hechos ha quedado en libertad aunque imputado por un delito de omisión de socorro.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación, que han señalado que el agente local, que fue detenido este viernes por la Policía Nacional, ha pasado la noche en el calabozo y está previsto que pase este sábado a disposición judicial.

En el vídeo se ve a dos policías en el interior de una patrulla parados junto a una transexual, y el conductor graba a su compañero que dice a esta persona: "De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives? Si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?".

Este agente añade: "te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié", mientras su compañero que está grabando la escena dice: "No, no, hay que denuciarle".

"Que te vayas cerdo", espeta el policía local antes de detener la grabación. La consejería de Justicia ha abierto un procedimiento de investigación interna para averiguar quiénes son los autores de los insultos y trasladará a la Fiscalía los hechos cuando se compruebe que han existido comportamientos vejatorios.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana también ha dado órdenes para que se investiguen los hechos y se determine la instrucción de diligencias por la existencia de un posible delito que determinará la autoridad judicial.

Asimismo, la Vicepresidencia y el departamento de Igualdad autonómicos van a abrir un expediente administrativo para investigar si la actuación de los agentes supondría una infracción de la conocida como Ley Trans.