Un hombre ha sido detenido en la localidad de La Banda, en Argentina, por haber amenazado a su hijo pequeño de cinco años para que fumase. Según informa 'El Liberal', si no se metía el cigarro en la boca, tenía la intención de pegarle con un látigo.

Todo comenzó cuando la hermana de la madre del pequeño recibió un mensaje de Whatsapp de su excuñado que rezaba: "Ahora aprendió a fumar". El hombre, del que la mujer está separada y que estaba a cargo del cuidado del menor, añadió una imagen en la que se ve al niño con un cigarro encendido entre los labios.

Cuando se lo enseñó a su hermana y madre del niño, esta acudió inmediatamente a la casa de su expareja. Allí, el menor entre sollozos le explicó a su madre lo que había ocurrido: "Mamá, él me dijo que si no me pongo el cigarrillo en la boca y fumo me iba a pegar con un látigo".

Tras una fuerte discusión, porque el padre no quería entregar al menor, la mujer consiguió llevarse a su hijo. Al comunicarlo a los agentes, procedieron a su detención.

El caso está siendo investigado por la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la localidad.