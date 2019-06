La vicepresidenta de Infancia Libre, acusada de sustracción de menores y amenazas

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha citado a Rocío de la Osa Ibáñez, vicepresidenta de Infancia Libre, para tomarle declaración en el marco de una causa abierta por los presuntos delitos de sustracción de menores y amenazas.

Como medida cautelar, el juez ha acordado que la guarda y custodia de su hija, menor de edad, quede provisionalmente a cargo de una tía paterna de la niña. El Juzgado de Familia será el que finalmente decida sobre esta cuestión.

La mujer estaba citada bajo apercibimiento de detención porque no había comparecido en anteriores citaciones, pero finalmente no ha sido necesaria su detención, puesto que ha acudido voluntariamente al juzgado, donde la investigada se ha acogido a su derecho a no declarar.

Con ella se elevan a cuatro las mujeres vinculadas a Infancia Libre acusadas de hechos similares, entre ellas la presidenta de la organización, María Sevilla, que habría secuestrado a su hijo, que estuvo meses sin escolarizar, y retenerlo aislado en una finca de Cuenca.

Poco después, la Policía detuvo a una segunda integrante de esta asociación, Patricia González, que tenía retenida a su hija desde hacía casi dos años. La tercera detenida relacionada con Infancia Libre fue Ana Bayo, también por impedir a su expareja ver a la hija de ambos.

En los tres casos, las madres incumplieron el régimen de visitas y acusaron a los padres de supuestos abusos sexuales contra los menores. Puedes ver las coincidencias entre los casos en este vídeo de Expediente Marlasca: