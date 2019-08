La actriz Denise Richards, de 44 años, ha descubierto que se había agravado una enfermedad de la que ya se estaba tratando gracias a sus seguidores en la red social Instagram, que la alertaron sobre un sospechoso bulto en su cuello.

"Algunos de vosotros me comentasteis que mi tiroides parecía estar más abultada de lo normal. Y teníais razón, se trataba de algo que había estado ignorando hasta entonces", ha contado la actriz en una publicación posterior de Instagram.

Cuando subió el vídeo promocional de 'The Real Housewives of Beverly Hills', el 'reality' del que forma parte, sus seguidores la avisaron sobre este su inusual estado. Richards no ignoró los múltiples comentarios que le advertían sobre el bulto, y fue a comprobar si todo iba correctamente.

Después de acudir a un especialista, declaró que le resultaba "increíble" el efecto que había tenido sobre ella y su enfermedad el "eliminar el gluten de su dieta diaria durante un breve periodo de tiempo". "No tenía ni idea de cuánto afecta la manera en que comemos a nuestro cuerpo y lo tóxico que resulta el gluten", ha confesado la expareja de Charlie Sheen.