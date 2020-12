El año 2020 ha sido especialmente duro para aquellos que han perdido a un ser querido por el coronavirus, pero también están aquellos que han tenido que despedirse de sus familiares por una enfermedad, como es el caso de Ana Obregón, quien perdió a su hijo Aless Lequio. El joven de 27 años falleció el pasado 13 de mayo tras dos años de lucha contra el cáncer.

La presentadora y actriz, que no se separó del joven empresario durante todo ese tiempo, expresó tras el triste desenlace que su vida se había "apagado" con el fallecimiento de su hijo. Y, desde entonces, las redes han sido un medio que ha utilizado Ana Obregón para expresar sus sentimientos más profundos con respecto a su hijo.

A finales de mayo, Obregón publicó una emotiva carta en su perfil de Instagram en la que destacaba que Aless Lequio luchó "valientemente dos años contra esa maldita enfermedad con una sonrisa", mientras que el 23 de junio, día en el que su hijo hubiese cumplido 28 años, la presentadora sacó fuerzas para dedicarle una bonita felicitación, que acompañó con imágenes de la infancia de Lequio.

El 30 de junio tuvo lugar el emotivo funeral al joven empresario, en el que Ana Obregón estuvo acompañada del padre de su hijo, Alessandro Lequio y un día después compartió el emotivo mensaje que escribió Aless antes de fallecer.

Y ahora, con la llegada de la Navidad, la presentadora no ha podido evitar derrumbarse en unas fechas que suelen celebrarle junto a los seres más queridos. Junto a un vídeo con imágenes de diferentes navidades junto a su hijo, Ana Obregón publicó: "Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida; con papá mirabas al cielo a ver si llegaba Papá Noel y ahora me toca a mí mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti".

Además, en otra publicación, Ana Obregón contó que no iba a celebrar la Nochebuena este 2020 porque "no podía" hacerlo sin su hijo. Sin embargo, quiso desear a sus seguidores una noche "llena de paz, amor y salud".

"Sé que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es, pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre", expresó la actriz, quien añadió: "Papá Noel te llevará el amor infinito de tu madre que jamás aceptará tu partida".