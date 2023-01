El Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han llegado a un acuerdo por lo que se desconvoca la huelga de Atención Primaria, prevista para este viernes, 27 de enero. El acuerdo alcanzado limita la agenda de citas de los médicos para mejorar los tiempos de asistencia y que permite atender por la tarde aquellas consultas que quedasen pendientes.

Concretamente, ambas partes han pactado que se establezca un tope máximo de 35 pacientes atendidos por jornada, mientras que, a cambio de incentivos, se deberá atender al resto de pacientes por las tardes.

"Este acuerdo no se podría llevar a cabo si no fuera por la voluntariedad de los trabajadores", ha subrayado Catalina García, consejera de Salud y Consumo. Además, ha sostenido en una rueda de prensa conjunta que se da respuesta a las dos grandes peticiones del sindicato, tener "capacidad para trabajar con seguridad por la mañana con tiempo suficiente para atender a los pacientes" y "compromiso para trabajar por las tardes para suplir citas" que no hayan podido ser atendidas para la mañana

A la huelga, convocada por el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP), estaban llamados a participar médicos de familia y pediatras de los centros de salud y sus puntos de urgencias para protestar por la "falta reiterada" de respuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Salud y Consumo a sus reivindicaciones.

Esta previsto que este jueves, día 26, se reúna la Mesa Sectorial de la sanidad andaluza y también el día 31 habrá otra mesa de trabajo con sociedades científicas y colegios profesionales donde la Junta aportará un documento "con todo lo que se ha hecho en Primaria" y "con todo" lo que se está trabajando en este ámbito, según ha explicado la consejera de Salud, para "seguir trabajando en la solución de los problemas".