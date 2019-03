Desahuciar sin crear alarma social, la última solución de Cospedal

Trinidad debe 3500 euros. Lleva 20 meses sin pagar el alquiler de una casa que le dejó Castilla La Mancha porque está en paro desde hace 5 años. “Necesito un trabajo incluso más que el comer”, explica Trinidad Mena.

Con una hija de 15 años vive la beneficencia, y ahora ha recibido una carta de desahucio. “No podemos hacer otra cosa, no podemos pagar, no nos pueden echar a la calle como perros”, pide Trinidad.

La carta que ha recibido Trinidad tiene una de las palabras prohibidas por el Gobierno de Cospedal. Desahucio, desalojo, lanzamiento o privación de vivienda. Con una carta, el ejecutivo de Castilla la Mancha ha ordenado que no se usen los términos mencionados. En lugar de desahucios, tendrán que poner el impago producirá todos los efectos previstos.

Lo solucionan cambiando el término y utilizando un eufemismo par a llevar a cabo el mismo hecho y no yendo a la raíz del problema que es poner al servicio público 2000 viviendas vacías de titularidad pública a junta de comunidades”, explica Ramón González, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca PAH.

El director de Vivienda asegura que solo son cartas para que el moroso pague lo que debe, no para desahuciar, por eso no emplean dicho término. “El procedimiento de desahucio es completamente diferente, no se inicia a través de esas cartas lógicamente. Hemos visto que se creaba un poco de alarma social entre las personas que recibían esas cartas y no se trataba de eso”, cuenta Isidro Javier Zapata, director de Vivienda de la Junta de Castilla la Mancha.

Los socialistas castellano manchegos han denunciado que 200 personas han recibido la carta donde no pone desahucio, pero tiene ese fin. “Quieren engañar a los ciudadanos, quieren evitar el problema con la palabra desahucio pero sin atajarlo”, opina Irene Barahona, secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla la Mancha.