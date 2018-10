Denuncian la existencia de dos narcosolares cerca de un colegio: los más pequeños se cuelan en ellos a jugar

Tráfico de drogas a plena luz del día, toxicómanos que entran y salen a por su dosis, y redadas tanto de día como de noche. Es la realidad de un narcosolar, situado a escasos metros de un colegio de Vallecas, donde los padres están realmente asustados. "Les han ofrecido ya drogas a los más mayores e increpan sobre todo a las niñas cuando salen por la puerta", comenta un padre.

Hablamos con la persona que dirige este lugar. La Policía sospecha que trafica con heroína. Y que tiene armas blancas dentro del solar: "Aquí no existe cosa de vender droga"

Nos invita a entrar dentro para comprobarlo. "Los niños pasan aquí a jugar conmigo y me dicen: 'Hola, vecino'. Para que no cuenten lo que no es", asegura.

Poco después, control policial. Van a cortarle la luz que la tiene enganchada.

Pero el problema se extiende hasta un bloque cercano. Nos hablan toxicómanos desde dentro de un bloque tapiado al que acceden a través de un agujero. Las redadas allí también son continuas. "Hay prostitución, hay peleas, hay vandalismo, suciedad... pues todo lo que conlleva", explica una vecina

El Ayuntamiento asegura que está tratando de desmantelar estos puntos y para que la seguridad de estos menores no esté en juego.