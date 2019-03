La policía catalana ha detallado en un comunicado que el conductor denunciado por no asistir a un motorista tras presenciar un accidente, vecino de Barcelona, fue el primero en presenciar el accidente entre el mencionado motorista y dos turismos. Dado que los otros dos conductores implicados en el accidente sí se detuvieron y ayudaron a la víctima, el hombre no ha sido detenido por un delito de omisión del deber de socorro.

Los hechos ocurrieron el martes 16 de febrero sobre las 16.00 horas cuando dos turismos y una motocicleta se vieron implicados en un accidente de tráfico en la carretera C-31, a la altura de L'Hospitalet de Llobregat.

El primer automóvil que presenció el accidente redujo la marcha para no atropellar al motorista que quedó inconsciente en la vía, aunque se limitó a esquivarlo por la derecha y abandonó el lugar de los hechos sin dar protección ni auxilio a la persona herida.

Los vehículos que circulaban detrás de él comenzaron a efectuar frenadas de emergencia para evitar atropellar a la víctima y sí se detuvieron. Gracias a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del punto donde se produjo el accidente, los investigadores identificaron al conductor, que ha sido denunciado administrativamente por abandonar el lugar del accidente sin atender a la víctima.

Para evitar situaciones como la protagonizada por este conductor, los Mossos recuerdan que, en caso de accidente, los conductores deben interiorizar un marco de conducta y actuación que se podría resumir con el acrónimo PAS: Proteger, Alertar y Socorrer.