Durante meses, José Manuel Cortiguera, trabajador de una subcontrata de Inditex que está muy próximo a la jubilación, ha tenido que recorrer de madrugada 15 kilómetros en bici para llegar a su puesto de trabajo. "Habría pasado Berlín", explica.

Su particular odisea empezó cuando Inditex cerró una tienda en el centro de Cádiz. "Me llamaron y me dijeron que al día siguiente me tenía que incorporar en el Bahía Sur", recuerda.

A partir de entonces, tenía que desplazarse hasta San Fernando, a 15 kilómetros. En coche se tardan 14 minutos, pero él no tiene y tampoco gana para pagarlo. Además, trabaja de madrugada y no hay opción de ir hasta allí en transporte público. Consultó con la empresa, una subcontrata de Inditex y no le dieron opciones.

"No daba para el transporte, ni para pagar taxi, ni para pagar nada. En pocas palabras, me tenía que buscar la vida", lamenta.

Para no perder el trabajo, José Manuel empezó a coger taxis. "Nos encontramos con una persona que gana 1.100 euros y la mitad de su sueldo, 500 o 600 euros, lo tiene que invertir en trasladarse a su puesto de trabajo", asegura Juan Manuel Espinosa, abogado.

Decidió denunciar y mientras un amigo le dejó una bici para ir sobreviviendo. Él lo ha pasado, dice, fatal. "He llegado a mi puesto de trabajo chorreando de arriba a abajo", reconoce.

La empresa alegaba que no había movilidad geográfica porque la distancia es menor a 30 kilómetros, pero el Tribunal Supremo ha dado la razón al trabajador por la dificultad del trayecto. Le pagarán el dinero que se ha gastado y el que se gastará. "Cuando lo supe, me harté de llorar, sé que esto va a ayudar a mucha gente que está en la misma situación", defiende él.

A partir de ahora José Manuel llegará a su puesto de trabajo en la tienda de San Fernando con toda la dignidad que él mismo se ha ganado.