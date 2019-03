Dejan libre de cargos a Itzel, la adolescente de 15 años que mató a su violador en defensa propia

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha exonerado a Itzel, la adolescente de 15 años que fue violada y acuchilló a su agresor para lograr escapar. Según informa 'El Universal', se ha logrado demostrar que la joven actuó en legitima defensa y ha quedado libre de cargos.

La propia Itzel relataba su caso a través de Youtube tras conocerse que sería investigada por homicidio. "Abusó de mí varias veces, los coches pasaban y no hicieron nada por evitarlo", relataba la joven visiblemente emocionada.

Iztel cuenta cómo, tras un forcejeo con su agresor, le hirió con un cuchillo y logró escapar. "Me dijo que me iba a matar, que me lo había ganado porque ya me había violado".

El violador murió días después en el hospital. "Se me culpa de algo que no conozco. Quiero salir a la calle sin que me señale", explicaba la joven antes de conocer que quedaba libre de toda culpa.