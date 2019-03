Dejan en libertad con cargos al responsable de la muerte de un burro en Lucena

El fallecimiento de un burro trae de cabeza a todos los vecinos del pueblo cordobés de Lucena. Un vecino quiso fotografiarse con él y para llegar hasta donde estaba saltó un valla, después, supuestamente, dio patadas a otro asno para apartarlo y, finalmente, terminó posando sobre el animal con una sonrisa. Se saltó todas las normas y nadie se lo impidió. Los vecinos no salen de su asombro.



Dias después, un burro falleció y surgió la polémica. Desde el Ayuntamiento, con el informe veterinario en mano, creen que la muerte del animal no está relacionada con la proeza de este hombre. Una concejal de Lucena asegura que el animal que falleció no es el que sufrió el peso, sino el que recibió supuestas patadas, llamado platero.



El hombre, corpulento, ha declarado ante la Policía tras ser detenido por un presunto delito de maltrato animal. Después, ha quedado en libertad con cargos. Para la asocación 'Defensa del Borrico', la muerte se produjo como consecuencia de soportar el peso que, según ellos, podría superar los 150 kilos.



Pascual Rovira, miembro de la asociación animalista, ha dicho que "el hombre se montó encima del animal, le provocó lesiones irreversibles y le ha causado la muerte".