La defensa de 'La Manada' dice que "no han tenido un juicio justo": "Ella encabezaba el grupo"

Agustín Martínez, abogado de 'La Manada' ha asegurado en la vista del Tribunal Supremo que decide sobre la condena que sus representados no han tenido "un juicio justo": "Hemos tenido desde el comienzo que pelear contar las vulneraciones del derecho de mis representados".

Martínez ha expuesto que se debe absolver a los acusados alegando que se ha vulnerado la presunción de inocencia y que la declaración de la denunciante el día de los hechos no coincide con la que hizo en la sala.

Dice la defensa que "ella encabezaba el grupo" en el camino a un lugar "inhóspito y oscuro" con el fin de mantener relaciones sexuales y se ha preguntado por qué no se fue del lugar, asegurando que ella sabía a lo que iba.

Ha señalado que nadie le puso la mano encima para evitar que gritase y dice que se quedó no por una orden o por miedo sino que entró a fumarse un porro.

Martínez también ha señalado que no hubo una posición de superioridad por parte de los acusados y apunta que la víctima no tenía "miedo": "Permítaseme recordar lo curioso de que una chica sometida a relaciones anales diga que no hay dolor".

Además ha apuntado que "simplemente tenía que decir que no" y ha señalado que gestionar mínimamente una reacción negativa para que la otra parte entienda "claro" que es de su responsabilidad.