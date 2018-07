La declaración ante el juez de la mujer de 'El Chicle': "Mi marido salió después. Se cambió de ropa y salió"

En la declaración judicial que la mujer realizó en enero en calidad de investigada la mujer de 'el Chicle' ante el juez de Ribeira, y que ha emitido el informativo de TVE, ésta confiesa que su marido salió de la casa "después" de que todos se acostasen. Tras ese interrogatorio, el magistrado decidió desimputarla.

En sede judicial puede verse el momento en el que la mujer de 'el Chicle' le retira la coartada y asegura que la noche de la desaparición de Diana Quer no estuvo con él, algo que había afirmado en un primer momento.

"En ningún momento", dice al juez, que, tras preguntarle si participó en algo de lo que pudo hacer su marido le añade "en nada". Esa noche de agosto, narra la mujer, todos los habitantes de la vivienda se fueron a dormir. "Mi marido salió después. Se cambió de ropa y salió", asegura, al tiempo que desvela que tuvo ciertas sospechas sobre su participación: Yo siempre le seguí preguntando, mientras estuvo esa chica en la tele.

Y el 'que no, que no, que no'", explica. También se le pregunta sobre la supuesta violación de su hermana a manos de 'el Chicle'. "Me metí a un abogado, que se encargó de buscar pruebas. Ella dijo que no había nada evidencial de que fuese él", contó ante el juez.