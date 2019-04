De sentir que "no valían para nada" a cumplir su sueño: 7.500 jóvenes buscan una segunda oportunidad en la formación profesional

LaSexta ha conocido a los alumnos de la escuela de cocina en la que "todo queda rico", y no por los ingredientes, ni por las recetas, sino porque los jóvenes que estudian una formación de hostelería aseguran que sus profesores "trabajan con mucho cariño, son muy dedicados a ellos y se empeñan mucho" en que aprendan.

La Fundación Tomillo, en Madrid, es una escuela de segunda oportunidad donde estudian jóvenes que se quedaron fuera del sistema educativo.

Sonia Piedras, Profesora de Cocina y Hostelería Fundación Tomillo asegura que "una de las cosas que más choca cuando llegan los chicos en septiembre u octubre es la tristeza que traen", lo que se convierte en "lo más difícil de levantar": "Porque llegan desilusionados, les han dicho muchas veces no, vienen de tener absentismo escolar, ellos mismos no ven salida", declara.

Iván es uno de ellos. Está hecho un líder en la cocina, pero en la ESO se aburrió de escuchar que no valía : "En vez de apoyarme a seguir a intentar seguir el ritmo lo que hacían era desmotivarme, me decían que no valía, me encerraban en una clase, me sacaban al pasillo, no me dejaban asistir a clase. Y de tanto escuchar que no vales, que no vales, acabé desistiendo de los estudios", asegura.

Ana también se topó con otro profesor así: "Me creía que era una persona que no valía para nada", asegura. Dani tampoco encontraba su lugar, y ha declarado que se sentía desmotivado por las "malas notas"; pero en vez de dejarlo todo, despuntan en una Formación Profesional y creen en sí mismos gracias al trabajo de sus profesores.

"Lo que pretendemos es a través del trabajo personal, del acompañamiento, que se vuelvan otra vez a enganchar a la formación, que le den una segunda oportunidad a la educación para que puedan seguir formándose y consiguiendo un empleo", ha asegurado Marta Martínez, Vicepresidenta de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad.

Algo que han retratado los alumnos: "Cuando te ven un día mal siempre te ayudan, te apoyan, te dicen tú puedes, tú puedes llegar a ser lo que quieras", ha asegurado Ana.

La ministra de educación y formación profesional estará en el IV encuentro de escuelas de segunda oportunidad. Solo hay 39 centros de este tipo en toda España.