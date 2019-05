¿Cuántos árboles necesita un humano para sobrevivir?

Son hogar, son materia prima y fuente de energía. "No se puede vivir sin árboles, el árbol es el aliado del ser humano: sin ellos no somos capaces de vivir", ha explicado Susana Domínguez, presidenta de 'Bosques sin Fronteras'.

Una persona necesita cada día entre 7.200 y 8.600 litros de oxígeno, lo que equivale a 22 árboles diarios para que produzcan el necesario para vivir. Para una población como la ciudad de Madrid, en la que viven 6.590.000 de personas, se necesitarían 145 millones de árboles para nutrir de oxígeno a toda la población.

Se calcula que en la capital hay 1.700.000 árboles, si se lo restamos a los 145.300.000 para la cantidad de oxígeno que necesitan sus ciudadanos, todavía faltan 143.300.000 para la cantidad necesaria de oxígeno que necesitan sus habitantes.

"No solamente es el número, sino la calidad del arbolado. El árbol tiene que estar bien cuidado para que de beneficios al ciudadano; si no, realmente no sirve de nada", ha explicado la experta, que ha asegurado que "necesitamos a los árboles para ser felices": "Creo que tenemos mucho que cambiar en los bosques urbanos en España, porque no tenemos tiempo".