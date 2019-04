¿Cuántas de estas películas de tu infancia eres capaz de reconocer?

La cuenta de Twitter @pictoline ha publicado una fotografía con 14 iconos de películas estrenadas en la década de los 90. Con motivo del 20 aniversario, el usuario ha querido retar a sus seguidores proponiéndoles un desafío.

Entre los iconos se encuentran reconocibles películas de Disney e incluso alguna saga que consiguió hacer historia a finales de siglo:

-El proyecto de la bruja de Blair

-Southpark

-La momia

-Tarzán

-La milla verde

-El gigante de hierro

-El club de la lucha

-Cómo ser John Malkovich

-Las vírgenes suicidas

-Matrix

-Toy Story 2

-Star Wars: La amenaza fantasma

-El hombre bicentenario

-Eyes wide shut

Para aquellos que hayan acertado, el usuario hace una clasificación: eres un "niño de los 2.000" y "no conociste el mundo sin Internet" si no has conseguido llegar a los cinco aciertos.

Para los que no superan los ocho aciertos, el usuario está seguro de que lo consiguió gracias a "Google". Entre nueve y 11 aciertos se encuentran aquellos "verdaderos niños de los 90", pero solo los que han conseguido adivinar todas las películas supieron lo que era ir "al Blockbuster" y que "nadie" le ganara a los tazos.