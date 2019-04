"Cuando me tiró el spray moví el brazo y supongo que le daría", la versión del taxista implicado en el último enfrentamiento con Cabify

Armados con sus móviles, se graban mutuamente mientras un taxista un conductor de Cabify se pelean. El taxista asegura que el conductor de Cabify estaba recogiendo a clientes en la calle, fue entonces cuando le roció con gas pimienta

Una agresión que el taxista, como ha explicado, se produjo en defensa propia: "Cuando me tiró el spray supongo que le daría porque él dijo que tenía sangre en la boca, pero no lo sé".

Desde Cabify no han querido hablar, pero en un nuevo vídeo se escucha su versión: "Yo no me he bajado del coche hasta que tú me has pegado". Los Mossos los que investigan por qué se produjo esta agresión.