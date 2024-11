Crisis de natalidad en España: en 2023 nacieron tan solo 320.000 bebés, el dato más bajo de la historia

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado un informe que revela que el año pasado en España nacieron 320.000 bebés, 9.500 menos que en 2022. Es el dato más bajo desde 1941, cuando se comenzaron a realizar los registros, y aun así, la cifra era casi el doble que la actual. Los expertos ya han advertido que en nuestro país mueren más personas de las que nacen.

La tendencia descendente comenzó en 2013 y continúa en caída libre. A este factor hay que añadirle el retraso en la edad de maternidad, debido a que la estabilidad económica se alcanza cada vez más tarde. Además, el número de hijos también ha descendido. Ahora lo más común es tener uno. "Con dos hoy en día ya me parece familia numerosa", ha afirmado un señor.

Y es que el deseo de ser padres no ha cambiado, pero cada vez es más difícil cumplirlo. "Lo que está pasando es que la gente tiene trabajos en los que cobra poco, con contratos que no son indefinidos; pagan demasiado alquiler y cuando tienes tanta incertidumbre no te atreves a tener hijos", ha manifestado una chica.