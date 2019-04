Corremos más, pero corremos mal: el 90% de los 'runners' podría lesionarse por no prepararse adecuadamente

CORRER, NO SÓLO CON LOS PIES: TAMBIÉN CON LA CABEZA

Correr se ha puesto de moda pero ojo porque el 90% de los corredores lo hace mal y no se preparan adecuadamente: no calientan antes ni estiran después. Un 75% no se hace una prueba de esfuerzo. Eso se traduce en lesiones y dolores. Tome nota porque esto es lo que sí tiene que hacer si quiere empezar a correr.