Las autoridades de la provincia china de Hubei, donde se originó el nuevo coronavirus de la neumonía de Wuhan, elevaron a 17 el número de muertos por esta enfermedad que, según la Comisión Nacional de Sanidad, podría mutar y propagarse.

El Gobierno provincial celebró una rueda de prensa en la que explicó que el número de casos confirmados en la región se eleva hasta ahora a 444, según la televisión estatal CCTV.

Según la breve nota publicada por ese medio, en la jornada de este miércoles hasta las 20.00 hora local se registraron 69 nuevos casos en la provincia, de los que 62 se detectaron en la capital, Wuhan, donde se encuentra el epicentro de este nuevo brote.

Las autoridades provinciales explicaron que ocho personas fallecieron durante esta jornada. Por ahora, el número total de casos y muertes a nivel nacional es incierto, ya que la página oficial de la Comisión Nacional de Sanidad no ha actualizado las cifras desde esta mañana.

Esas cifras indicaban que el número de casos confirmados en toda China era de 440 y el de fallecimientos, de 9, números que en ambos casos se sitúan por debajo de los registrados únicamente en Hubei, según anunciaron las autoridades provinciales.

Este balance, ya obsoleto, fue ofrecido la mañana de este miércoles en la primera rueda de prensa que celebró la Comisión Nacional de Sanidad desde que se detectó el brote a finales de diciembre. "Aunque todavía falta por entender por completo la vía de transmisión del virus, existe la posibilidad de que mute y el riesgo de una mayor propagación", indicó hoy ante los medios Li Bin, viceministro de la citada Comisión.

Li mostró su preocupación por el masivo movimiento de viajeros que traen aparejadas las vacaciones del Año Nuevo chino, que arrancan este viernes, pero no se dejó llevar por el alarmismo e hizo hincapié en las medidas de prevención y fiscalización que Pekín ha puesto en marcha, que se basan en el control de la temperatura de los viajeros y en el segumiento de aquellos que presentan síntomas (fiebre, fatiga, tos seca, disnea).

Y aunque no se ha logrado dar con el origen exacto del virus, todas las hipótesis apuntan a un mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan -hogar de unos 11 millones de personas-, por lo que se ha prohibido la venta de animales vivos en la ciudad. "Básicamente, no vayáis a Wuhan. Y quienes están en Wuhan, por favor, no salgáis de la ciudad", pidió Li, en referencia a la capital de la provincia de Hubei.

El viceministro aseguró que, aunque la nueva neumonía de Wuhan está considerada una enfermedad contagiosa de tipo B, se está haciendo frente a ella con los protocolos diseñados para aquellas de tipo A, el máximo en la escala local.

Además, para ayudar a combatir el brote, la Seguridad Social china ha anunciado que los gastos médicos relacionados con el tratamiento de la nueva neumonía quedarán bajo completa cobertura de los fondos nacionales mediante un sistema de reembolso.

El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos.

Sin embargo, el jefe del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, Gao Fu, destacó que, hasta el momento, no se ha detectado un "súper transmisor" del nuevo coronavirus, con capacidad para infectar a muchas personas a partir de un solo caso.

En el extranjero, por el momento se han detectado al menos cuatro casos en Tailandia, y uno en Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos, y son muchos los países que llevan días controlando a los pasajeros procedentes de China para minimizar los riesgos de contagio.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado para esta misma jornada una reunión de expertos para determinar si el actual brote por coronavirus en China constituye una emergencia internacional.