La conversación del guardia civil de 'La Manada' con el 091 sobre su pasaporte: "Debo entregarlo en el juzgado y no sé si lo tengo en regla"

El guardia civil Antonio Manuel Guerrero, condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016 junto a otros cuatro miembros de 'La Manada', seguirá en libertad hasta que la Audiencia de Navarra emita el auto sobre su intento de obtener el pasaporte en una comisaría sevillana, que puede tardar "varios días en llegar".

Horas después de prisión, Guerrero llamó al 091 para pedir información sobre la situación de su pasaporte, según se desprende de una conversación desvelada por Espejo Público.

En ella, el condenado por abusos sexuales llama para resolver una "duda" y le explica al agente que le gustaría saber si tiene el pasaporte en regla: "No sé si lo he perdido, o lo tengo caducado o qué he hecho con él".

El policía le responde que esa duda no se la pueden resolver por teléfono, y le indica que debe "acercarse a una oficina de renovación del pasaporte donde le contarán cómo está la situación de su pasaporte".

Es entonces cuando Antonio Manuel Guerrero le explica que tiene una orden y debe entregarlo en el juzgado. "No sé si lo tengo en regla y no sé qué hay que hacer", le dice. El agente le insiste en que acuda a una oficina y el miembro de 'La Manada' cuelga el teléfono.

Jesús Pérez, su abogado, manifestó tras finalizar la vista celebrada este jueves en la Audiencia de Navarra para decidir sobre la situación de su cliente que ambos han hecho "todo lo posible por explicar lo que verdaderamente ha sucedido, el malentendido".