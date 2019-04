Consternación en Argentina tras conocer que un conocido cantante podría haber abusado de varias menores: "Él mató nuestra inocencia"

Charlie tenía sólo 14 años cuando su ídolo, el cantante de rock argentino Cristian Aldana, abusó sexualmente de ella. "Me dijo: '¿Así que sos muy puta?", me dio la vuelta y me penetró por atrás sin preguntarme", cuenta.

Es una de las mujeres que ha denunciado a Cristian Aldana por abuso de menores. Corrían los años 90; ellas lo adoraban. Nunca pensaron que su estrella se convertiría en su mayor pesadilla.

"He llegado a estar hecha una bolita en la punta de la cama mientras recibía patadas", cuenta otra de las víctimas. Su adoración las convirtió en presas fáciles para el artista. Él niega todas estas acusaciones. "El nos mató. Mató nuestra inocencia, nuestra posibilidad de creer en el amor", lamenta una de las mujeres.

En forma de vídeo, la denuncia de estas mujeres ha alcanzado el millón de reproducciones. En Argentina muere cada 30 horas una mujer asesinada por violencia machista.

Casos como el de Irma Ferreyra en diciembre, que fue empalada, o el de Lucia Pérez, una joven de 16 años que fue drogada y abusada sexualmente hasta la muerte, han hecho salir a la calle a decenas de miles de personas en contra del feminicidio.