Junio es el mes por excelencia en el que nos entran las prisas por estar morenos para ir a ponernos morenos. El ser humano es así: ¿cómo nos vamos a poner el bañador con este color de piernas? ¿¡Cómo nos va a quedar bonito el bikini flúor con esta palidez que nos estalla en el pecho!? Y hasta los parques urbanos como el Retiro, podéis verlo en este vídeo de laSexta Noticias, se llenan de personas buscando un bronceado rápido y en muchas ocasiones sin protección (solar). Es más barato taparnos la cara con una toalla. Como si conscientes de que lo que estamos haciendo no es nada saludable quisiésemos formar parte de un programa de protección de testigos.

Pero aquí viene el dato: en los últimos 4 años ha aumentado un 40% la incidencia del cáncer de piel. Según Paloma Borregón, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología y directora médica de la Clínica Kalosia, por el sol que nos dio hace unos años cuando se puso de moda el estar moreno.

Y aunque diez de cada diez dermatólogos recomiendan no darnos rayos uva bajo ningún concepto, porque aumentan el riesgo de sufrir cáncer de piel al ser sol pero muy concentrado, los centros de bronceado siguen teniendo muchos clientes. Sobre todo en los meses de mayo, junio y julio. Paloma Borregón es contundente: "Para los dermatólogos, las cabinas de rayos UVA están totalmente prohibidas".

En Estados Unidos las cabinas de bronceado llevan una pegatina con una advertencia sobre los daños que causan en la salud, y una prohibición de uso a menores de 18 años. Pero, ¿qué adolescente va a querer meterse en una cama de rayos uva... teniendo TikTok? Porque nada como meter en el buscador de esta red social un par de palabras clave relacionadas con el bronceado, para que se viertan ante nuestros ojos cientos de vídeos con trucos para potenciarlo: mezclar aceite de coco con zanahoria rayada, aceite de coco más aceite de almendra, infusionado con unos palitos de canela, aceite de oliva con café molido... Y estos mejunjes, aplicados sobre nuestra piel, potencian supuestamente el color que el sol nos deja. ¡Pero también el daño! La doctora Borregón nos advierte de su peligro si no lo combinamos con una protección solar adecuada.

¿Entonces, hay manera segura de broncearnos? La respuesta que no queremos oír: no. La que no nos disgusta tanto: no, pero. La que nos va a dar una alegría: ¡hay una! Las ampliamos.

No hay bronceado seguro: cualquier exposición al sol, aún con protección 50 +, aumenta no solo las probabilidades de sufrir cáncer de piel. También de envejecimiento prematuro.

No hay bronceado seguro, pero si nos protegemos correctamente y además, al menos un mes antes de sacar nuestro cuerpo al sol empezamos a tomar pastillas bronceadoras, bien usadas y sin que su uso nos exima de echarnos crema solar, sí disminuiremos los daños que los rayos ultravioleta puedan causarle a nuestra piel, y podremos broncearnos un poquito más rápido.

Sí hay una manera 100 % segura de ponernos morenos: pero la receta no contiene sol. Consiste en echarnos autobronceadores de bote, perfectamente seguros. O hacernos tratamientos estéticos bronceadores con ingredientes naturales, como el que nos han enseñado y puedes ver en este vídeo. Un bronceado con caña de azúcar natural y apto para embarazadas y personas con problemas de piel, como cuenta Karol Sequera, encargada de cabina de Nails & Co Madrid. El resultado es un tinte muy natural que, al menos, nos hará lucir lustrosos y morenos durante siete días. Una opción segura siempre y cuando recordemos que no sustituye la protección solar.