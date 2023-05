Nuria Roca entrevista en La Roca a Charito, la candidata de más edad en las elecciones del 28M, ya que a sus 99 años se presenta a alcaldesa de la localidad madrileña de Patones de Arriba.

La presentadora le confiesa que Juan del Val "se quedó fascinado" tras conocerla: "Cuando volvió a casa me dijo: 'Me he enamorado'". "Qué ilusión, pues yo también de él", responde por su parte la candidata, que lanza un cumplido a Del Val con esta confesión a Nuria Roca: "Perdóname, cielo, pero tienes un marido encantador, me gustó muchísimo".

Puedes ver el divertido momento en el vídeo sobre estas líneas, en el que la candidata asegura que nadie le habrá votado este domingo: "Pero no me importa, yo estoy alegre y esperando a ver si puedo conseguir algo de lo que yo pido", remacha.