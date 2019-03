El conductor de la excavadora cree que el accidente de Castuera fue provocado por el microbús

Muletas, cojeras, brazos vendados... Los cuerpos de los ocho menores que han acudido a declarar reflejan la tragedia que han vivido. Hoy han tenido que revivir la pesadilla, dar detalles de lo que ocurrió. Pero apenas se acuerdan.

Uno a uno han ido entrando en los Juzgados de Castuera. Son las primeras declaraciones de la instrucción del accidente de bus en el que morían cinco de sus amigos. Aunque también está afectado también el presunto culpable.

El abogado del conductor de la excavadora pide el tacógrafo del microbús y un informe de la velocidad a la que conducía el chófer. Mantiene que su defendido puso el intermitente y que las drogas no influyeron en su maniobra: "En sangre no da, no iba bajo los efectos de drogas".

Dio positivo en cocaina y cannabis en las pruebas de saliva pero en las de sangre, cuyas muestras fueron tomadas horas después, su cuerpo ya había metabolizado las drogas. El nuevo informe del Instituto Toxicológico de Santiago es muy favorable para el acusado.

Además, por tratarse de un punto negro el lugar de los hechos, van a pedir responsabilidad civil a la Junta de Extremadura, la misma Junta que se ha personado como acusación popular.