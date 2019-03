El conductor del autocar siniestrado en Ávila mantiene que no se durmió

Miguel Bernal, el abogado del conductor del autocar siniestrado el pasado 8 de julio en Tornadizos (Ávila) en el que murieron nueve personas, ha ratificado la versión que su defendido ofreció ante la juez el día del suceso descartando que se hubiera quedado dormido.



Bernal ha hecho estas declaraciones a los periodistas a la entrada de los Juzgados de Ávila, minutos antes de asistir a la declaración como testigos de los guardias civiles que realizaron el atestado del accidente en el que murieron las nueve personas y otras veintidós resultaron heridas.



En el atestado que elaboraron en su día los agentes reflejaron que el conductor admitió en el lugar del suceso que podría haberse quedado dormido, algo que esa misma tarde no sostuvo el conductor ante la juez, según fuentes del caso. El día del accidente, a preguntas del fiscal, el conductor, R.G.S, de 54 años, señaló que "dormido no se quedó, que tampoco dio ninguna cabezada", tal y como figura en la declaración ante la juez del día del accidente.



En este sentido, el abogado del conductor ha reiterado lo que dijo su defendido en aquella ocasión: "Él ha declarado ante el juez que no ha dicho que estuviera dormido". Sobre la situación del conductor, el letrado ha explicado que se encuentra "bastante regular", que está "en tratamiento" y que actualmente recibe "atención psicológica".



Al respecto, ha dicho que ha hablado con él "muy poquito", porque no está en circunstancias que permitan "recordar y recordar". Sobre la declaración de la Guardia Civil, Bernal ha señalado que, "como siempre de la Guardia Civil", espera que sea "todo bueno". "Creo que es un motivo de confianza para todos que tengamos unos Cuerpos de Seguridad, como en este caso la Guardia civil, en los que se pueda confiar plenamente con independencia de que luego te pueda gustar más o menos", ha agregado.



"Hay que estar muy tranquilos y confiados porque siempre lo hacen bien", ha resumido el letrado en referencia la Guardia Civil. Para los próximos días está previsto que declaren los viajeros del autocar siniestrado que resultaron heridos, algunos de lo cuales no podrán presentarse a prestar testimonio a la espera de que su estado de salud se lo permita.