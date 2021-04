Hasta 31 años de prisión para los agresores de la 'manada de Sabadell'. El tribunal impone la mayor pena a uno de los acusados como autor material de una agresión sexual y cooperador necesario de las otras dos agresiones que sufrió la víctima. Además, condena a 13 años y seis meses a dos de ellos por complicidad de un delito de agresión sexual. Considera el tribunal que los dos miembros cómplices estaban en el lugar y no evitaron lo ocurrido, "contribuyendo a un clima de terror", según apunta el auto.

Por otra parte, se absuelve al cuarto acusado, que fue incorporado para ser juzgado por la Audiencia en la fase final de tramitación del procedimiento de sumario, al no existir pruebas que acrediten su presencia en el lugar y hora de los hechos y no poder, por tanto, quebrar la presunción de inocencia de acuerdo con las exigencia procesales aplicables.

Se establece que los tres condenados deben abonar las costas del procedimiento, siendo de oficio la parte proporcional que corresponde al procesado absuelto. Asimismo, establece la pena de cinco años de libertad vigilada, que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión, y el pago de una indemnización a la víctima de 60.000 euros.

Según recoge el fallo, los agresores "colaboraron de forma activa en crear el clima intimidatorio" y "participaron en la creación de un escenario de temor ambiental en todo el local, a modo como lo habría hecho una banda violenta".

Los hechos por los que han sido condenados tuvieron lugar en febrero de 2019 en una nave de la localidad barcelonesa de Sabadell. Según la víctima relató en el juicio, sus agresores se fueron turnando para violarla y llegó, incluso, a temer por su vida.

"Un hombre se abalanzó sobre mí por detrás. Me puso contra la pared, a la fuerza, contra mi voluntad y me empezó a dar besos por el cuerpo. De forma violenta y brusca", apuntó la víctima, detallando cómo este sujeto empezó a abusar de ella y la arrastró a la fuerza hacia la nave en la que tuvo lugar la violación múltiple.

A continuación, relató que el hombre que la llevó hasta allí la arrastró hacia una habitación. "Me tiró contra el sofá que había. Me violó. Me penetró vaginalmente y también me obligó a hacerle una felación", precisó la joven, en alusión al primero de sus agresores. Tras él, la violaron otros dos hombres. "Estaba llorando muchísimo, temblando muchísimo, suplicándoles que me dejaran, me agarró y me volvió a tumbar", apostilló. Cuando uno de ellos la sacó de la habitación, ella les llegó a suplicar que no le hicieran nada porque llegó a temer por su vida.