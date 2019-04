Concentración multitudinaria en Almería en honor a Gabriel Cruz y contra la derogación la prisión permanente revisable

Unas 2.000 personas, según estimaciones del Ayuntamiento de Almería, se han concentrado en la estatua de La Ballena, ubicada en la desembocadura de la rambla Federico García Lorca de la ciudad, en recuerdo de Gabriel Cruz, el niño de ocho años encontrado sin vida justo hace una semana tras 12 días de búsqueda desde su desaparición en Las Hortichuelas de Níjar, y han pedido que no se derogue la prisión permanente revisable.

En el encuentro han estado presentes el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco (PP); el vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, entre otros representantes políticos, y la portavoz de la familia del pequeño, Rocío Muñoz.

En este marco, el alcalde ha pedido que "no se mezcle" la petición de no derogar la prisión permanente revisable con el caso de Gabriel, "pese a que la inmensa desgracia ha coincidido con el debate". Fernández-Pacheco ha recalcado que la petición se realiza porque "nadie entiende que una persona que no está rehabilitada pueda volver a la calle", generando así "un estado de miedo y alarma social injusto para las víctimas".

El primer edil ha enfatizado en que la prisión permanente revisable "no es una cadena perpetua", a la par que ha pedido a las fuerzas políticas contrarias a la iniciativa a que "reflexionen y escuchen a la ciudadanía". En este sentido, Fernández-Pacheco les ha pedido que sean "coherentes y que actúen en consecuencia".

En relación a la iniciativa del Consistorio de dedicar un espacio de la ciudad a la memoria y el recuerdo de Gabriel, el alcalde ha recalcado que la elección del lugar "le corresponde a la familia, porque son ellos quienes saben cuál es el mejor lugar que representa a Gabriel". "Cuando llegue el momento, ellos decidirán el lugar donde la capital recordará para siempre a Gabriel", ha añadido.

En este sentido, la portavoz de la familia ha recalcado que la estatua de La Ballena "sería el sitio idóneo", a la par que ha señalado "la ilusión que le hace a la familia que Gabriel tenga un símbolo en Almería, en especial, en la playa". Al respecto, Muñoz ha explicado que la familia y el alcalde serán los que decidan "dónde quieren que su hijo tenga un sitio".