El Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre del viernes 19 de marzo otorga un premio de 17 millones de euros al poseedor de un cupón. La combinación millonaria ha ido a parar al número pendiente de confirmación de la serie pendiente de confirmación. El desarrollo del sorteo puede seguirse en el minuto a minuto de laSexta.com.

El resto de jugadores que compartan el número con el ganador del premio obtienen 40.000 euros correspondientes a la primera categoría. Las siguientes dependen del número ganador, ya que se premia a las últimas cifras de dicho número. Todos los cupones que contengan las cuatro cifras finales del número ganador obtienen 1.500 euros de premio; las tres cifras finales se premian con 100 euros; las dos cifras finales, con 10 euros; y el reintegro (mismas unidades) recibe el de vuelta el coste del cupón.

Cómo puedo cobrar el Extra de la ONCE

El método para reclamar un premio del Extra de la ONCE del Día del Padre depende en principio de cuál haya sido el método de compra. Si optamos por comprar el cupón a través de la página web de la ONCE, la organización se encarga de ingresar el importe del premio en la cuenta virtual creada para efectuar el pago. La cuenta permite traspasar dinero a la cuenta bancaria del titular, aunque también puede utilizar el dinero para comprar más productos de JuegosONCE.

Si el cupón se compró de manera física y el premio no supera los 600 euros, se puede reclamar en los centros ONCE o en los puntos de venta de todo el país. Pero si el montante supera los 600 euros, habrá que solicitarlo en las entidades bancarias asociadas con la organización y autorizadas por ella para realizar el pago.

En caso de reclamarlo físicamente, hay que tener en cuenta que el cupón se considera un documento al portador y solo puede cobrarlo la persona que lo posea en el momento de la reclamación. Es necesario presentar el boleto si se elige la vía presencial antes de los 30 días naturales al siguiente sorteo realizado por la ONCE, no debe presentar roturas o deterioros y no se aceptará como válido si está enmendado de alguna forma.